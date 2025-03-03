Donald Trump: Putin yerine düzensiz göçmenler hakkında endişelenilmeli

AA

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamaları ile dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bunlara yenilerini ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile kameralar önünde tartışması üzerinden devam eden tartışmalar kapsamında konuşan Trump, ülkesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için endişe etmesine gerek olmadığını söyledi.

"PUTİN'DEN ÇOK, GÖÇMENLER İÇİN ENDİŞE ETMELİYİZ"

Trump, Putin hakkında endişelenmeye daha az vakit harcamaları gerektiğini belirterek, "Göçmen tecavüz çeteleri, uyuşturucu baronları, katiller ve akıl hastanelerinden insanların ülkemize girmesi hakkında endişelenmeye daha çok zaman ayırmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Böylece sonumuz Avrupa'ya benzemez." değerlendirmesinde bulundu.

KONU KAMPANYASINDA ÖNEMLİ YER TUTMUŞTU

Trump, seçim konuşmalarının birçoğunda, Meksika sınırından ABD'ye giren düzensiz göçmenler arasında, ülkelerindeki hapishane ve akıl hastanelerinden kaçan pek çok "katil, uyuşturucu satıcısı, akıl hastası ve terörist" olduğunu ve bu kişilerin ABD'de şiddet içeren suçları körüklediğini iddia etmişti.