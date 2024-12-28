Donald Trump TikTok yasağına karşı çıkıyor

DHA

20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, görevinden önce attığı adımlar ile adından söz ettiriyor.

Çin ile vergi konusunda tartışma yaşayan Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok için ilginç bir adım attı.

YASAĞI ERTELETMEK İSTİYOR

Trump, TikTok'un un ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin uzatılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

"TİKTOK YASAĞINA KARŞI ÇIKIYOR"

Trump'ın avukatı John Sauer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor” dedi.