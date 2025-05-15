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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'tan Körfez çıkarması...

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisini Körfez ülkelerine yaptı.

İLK ZİYARET SUUDİ ARABİSTAN'A

Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan’a geldi.

Gelişi sırasında Trump'ın Air Force One uçağına Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçakları eşlik ederken, vatandaşların da ABD Başkanı'nın gelişini dev ekranlarda izlediği görüldü.

SELMAN KARŞILADI

Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın, ABD Başkanı'nı bizzat karşılaması dikkat çekti.

MOR HALI SERİLDİ

Air Force One uçağından inen Trump için kırmızı halı yerine mor renkli halı serildi.

Suudi Arabistan, 2021 yılında resmi devlet resepsiyonları ve özel günlerde kullanılan tören halıları için ihtişamı ve asaleti temsil eden kırmızı rengin yerine yeni renk olarak mor rengini seçtiğini duyurmuştu.

Tarihte, elde edilmesi en pahalı olan bu renk, hayranlığı ifade etmek için kullanılıyordu.

KILIÇ DANSI YAPTILAR

Suudi basınında yer alan habere göre mor renk, ülkede ilkbahar geldiğinde açan çiçekleri temsil ediyor.

Karşılama sırasında Suudi askerlerin kılıç dansı yaptığı anlar ise dikkat çekti.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK SİLAH ANLAŞMASI İMZALANDI

ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandığı bildirildi.

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.

İKİNCİ DURAĞI KATAR OLDU

Körfez turunu sürdüren Donald Trump'ın ikinci durağı Katar oldu.

Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.

DEVELER SELAMLADI

Doha'da develerle ve Cybertruck'lar ile karşılanan Trump, büyük anlaşmalara imza atacaklarını söyledi.

42 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Trump, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar’daki el-Udeid Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, Katar'la ABD'den 42 milyar dolar değerinde, THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı, "MQ-9B Skyguardian" tipinde insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı.

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı ABD üssü el-Udeyd'i genişletmek için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Trump, savunma konusunda Doha yönetimiyle iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

BAE'YE GELDİ

Son olarak Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Zayed Havalimanı'na inerken, ABD Başkanı'nı BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı.

İLGİNÇ ANLAR

Karşılama töreni esnasında ilginç anlarda kameralara yansıdı.

SAÇLARINI SALLADILAR

Tören için sarayda hazır bulunan çocuklar Trump'ın görünmesiyle birlikte müzik eşliğinde saçlarını salladı.

ÜÇÜNCÜ DURAĞI

Orta Doğu turunun ilk ayağında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, daha sonra turunun ikinci durağı olan Katar'a, ardından da BAE'ye geçmiş oldu.

Bu tur, Trump'ın geçen Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisi sayılıyor.

SAVAŞ UÇAKLARI KARŞILADI

ABD Başkanı'nın uçağı BAE hava sahasına girdiğinde, ziyareti onuruna düzenlenen askeri jetlerden oluşan filo tarafından karşılandı.

Filo lideri, uçağa telsizle haber vererek Başkan Trump'a BAE adına sıcak bir karşılamada bulunarak Başkanlık Havaalanı'na kadar eşlik etme izni istedi.

4 GÜNDE 4 TRİLYON DOLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan BAE ziyareti için Katar'dan ayrıldı.

Trump, Doha’da iş dünyası liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, Körfez turunun 4 trilyon dolara kadar anlaşma getirebileceğini söyledi.

"Bu bir rekor tur. Daha önce dört veya beş günde toplam 4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur hiç olmadı" diyen Trump, temaslarının ekonomik boyutuna dikkat çekti.

Trump’ın Körfez ülkelerini kapsayan ziyareti, savunma sanayinden enerjiye birçok sektörde milyarlarca dolarlık anlaşmaların zemini olarak değerlendiriliyor.