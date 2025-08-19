Donald Trump: Ukrayna çok toprak alacak

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zamanı verdiği en büyük vaatler arasında Rusya-Ukrayna arasında ateşkesi sağlamak yer alıyordu...

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Alaska'da Putin ile görüşen Trump, dün ise Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile bir araya geldi.

Dün yaşınan tarihi görüşmelerin dünya basınında yankıları sürerken Donald Trump'tan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

"PUTİN ANLAŞMA İSTEMEYEBİLİR"

Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Avrupalı liderle görüşmesinin ardından bugün yeni bir açıklama yaptı.

Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işlerini iyi yaptığını söyleyen Trump, Zelensky'nin, Rusya ile savaşı bitmesi için biraz esneklik göstermesi gerektiğini söyledi.

"Önümüzdeki haftalarda Putin'i anlayacağız" diyen Trump, "Putin'in anlaşma yapmak istememesi muhtemel" diye ekledi.

"HER ZAMAN UKRAYNA'NIN, RUSYA VE AVRUPA ARASINDA BİR TAMPON OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

ABD birliklerinin Ukrayna'da görev yapmaması hakkındaki soruyu yanıtlayan Trump, "Size güvence veriyorum" dedi.

ABD Başkanı, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında sahaya asker göndermeyi istediğini söyledi ve Kiev'in NATO'ya katılmayacağını vurguladı.

Trump şunları kaydetti:

Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna'nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm.

"ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Trump, Avrupa liderlerinin önünde Putin'i aramadığını söyleyerek, "Putin'le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum sadece savaşı sonlandırmak istiyorum " diye konuştu.