Trump - Zelensky görüşmesi Beyaz Saray'da başladı

Beyaz Saray'da tarihi görüşme...

Dünyanın gözü, Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeye çevrilirken, geçtiğimiz dakikalarda beklenen görüntüler gelmeye başladı.

İKİ LİDER ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Zelensky'nin Trump'la 20.15'te gerçekleştireceği görüşme geçtiğimiz dakikalarda başladı.

Görüşme canlı olarak yayınlanırken, görüşmede iki liderin de esprili açıklamaları dikkat çekiyor.

ZELENSKY AÇIKLAMIŞTI: "DAVET İÇİN MİNNETTARIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirilmişti.

Zelensky, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Pazartesi günü, Washington D.C.'de Başkan Trump ile bir araya gelerek, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm ayrıntıları görüşeceğim. Davet için minnettarım.



Avrupalıların, Amerika ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda Amerikan tarafının verdiği olumlu sinyalleri de görüştük. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi, başkent Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nde bazı Avrupalı liderler ile bir araya geldi.

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni katıldı.

SİYAH CEKET GİYDİ

Zelensky'nin Trump'la 20.15'te gerçekleştireceği görüşme öncesi başkent Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nde bazı Avrupalı liderler ile bir araya geldiği anlar kameralara yansıdı.

Zelensky'nin toplantıda siyah ceket giydiği görüldü.