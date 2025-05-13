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AA

ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu turu kapsamında diplomatik ziyaretlerini gerçekleştirmeye başladı...

Trump bu çerçevede ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye göre Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

STRATEJİK EKONOMİK ORTAKLIK BELGESİ İMZALANDI

Heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ve Veliaht Prensi bin Selman, bir dizi anlaşma kapsamında Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE BİR DİZİ ANLAŞMA BULUNUYOR

Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.

YORGUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme sırasında Trump'ın yorgun görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada çok sayıda yorumu da beraberinde getirdi.