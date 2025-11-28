Donald Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yakında başlayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yakın zamanda Venezuela Başkanı Nikolas Maduro hükümetini terör listesine ekleme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya karşı baskıyı her geçen gün arttırıyor.

ABD önce donanması Karayip Denizi’ndeki varlığını arttırmıştı, şimdi ise Başkan Trump Venezuela’yı karadan bir saldırı ile tehdit ediyor.

Başkan Trump ordu üyeleriyle birlikte katıldığı Şükran Günü programında Venezuela’ya yapılacak olası bir kara operasyonundan bahsetti.

“DENİZ TESLİMATINI BIRAKTILAR KARAYI DA DURDURACAĞIZ”

Programa ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı CNN'in haberine göre Trump “Artık deniz yoluyla teslimat yapmak istemediklerini fark etmişsinizdir, kara teslimatlarını da durduracağız, çok yakında başlayacak.” dedi.

“ÜLKEMİZE ZEHİR GÖNDERMEYİ KESİN”

Habere göre Trump ayrıca Venezuela ve Maduro'yu bir kez daha uyararak “Onları uyarıyoruz: Ülkemize zehir göndermeyi kesin.” ifadelerini kullandı.

KARAYİP DENİZİ'NDE ABD VARLIĞI

ABD, ‘Güney Mızrak Harekatı’ adını verdiği operasyon kapsamında, bölgede bir düzineden fazla savaş gemisi ve 15 bin asker bulunduruyor.

Amerikan ordusu uyuşturucu ile savaşında şimdiye kadar 80’den fazla kişiyi deniz saldırılarıyla öldürdü.