Donald Trump, vergi kaçıran oğlunu affeden Joe Biden'ı eleştirdi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin dolmasına az kala, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlükle suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandığını açıkladı.

Biden daha önce yaptığı açıklamalarda oğlu hakkındaki davaya dahil olmayacağını, kendisini bu konulardan uzak tutacağını açıklamıştı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklama yaptı.

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"ADALETİN SUİSTİMALİ"

Trump, yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasına tepki gösterdi.

Paylaşımında Biden'ın, 6 Ocak Kongre baskınından tutukluları, oğul Biden'ı affettiği karar kapsamına "neden dahil etmediğini" sorgulayan Trump, "Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!" ifadesine yer verdi.