Donald Trump, yurt dışında çekilip ABD'ye getirilen filmlerden vergi alacak

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Başta Çin olmak üzere birçok ülkeye ve ithal ürüne akılalmaz vergiler getiren Trump, bu defa film sektörünü hedef aldı.

"FİLM ENDÜSTRİSİ ÖLDÜ"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'daki film endüstrisinin hızlı şekilde öldüğünü kaydetti.

"HOLLYWOOD ADETA HARAP OLUYOR"

Trump, diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğunu vurgulayarak "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor.” ifadelerini kullandı.

YABANCI ÜLKELERDEN GETİRİLEN FİLMLERE YÜZDE 100 VERGİ

Trump, bu durumun ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve tüm bunların yanında bunun bir mesaj ile propaganda olduğunu da belirtti.

Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığı’na ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz.” açıklamasını yaptı.