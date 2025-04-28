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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu130 dünya lideri, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'i sonsuzluğa uğurlamak için Roma'da bir araya geldi.

On binlerce insanın akın ettiği bu cenaze töreni, ilginç bir görüşmeye de ev sahipliği yaptı.

TRUMP VE ZELENSKY GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, Beyaz Saray'da ettikleri kavganın ardından bu cenaze töreni vesilesiyle ilk kez bir araya geldi.

Beyaz Saray yetkilileri, liderlerin “verimli bir görüşme” gerçekleştirdiğini duyurmuştu ancak detaylar paylaşılmamıştı.

"DAHA FAZLA SİLAH İSTİYOR"

Cenaze töreni sonrası özel uçağıyla ABD'ye dönen Trump, gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Trump, "Zelensky size neler söyledi?" sorusuna şöyle cevap verdi



"Daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu söyledi, ama bunu 3 yıldır söylüyor. Daha fazla silah istiyor ve ne olacağına bakacağız. Rusya tarafından neler yapılacağını görmek istiyorum."