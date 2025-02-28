Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarını sürdürüyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Beyaz Saray'da görüşen Trump, görüşme sonrası basına konuştu.

Zelensky ile ilgili açıklamalarda bulunan lider, Zelensky’nin yarın ABD’de olacağını ve kendisiyle nadir metaller anlaşmasını imzalayacağını duyurdu.

"ZELENSKY HIRÇINLAŞTI"

Trump, Ukrayna devlet başkanıyla ilişkisine dair şöyle konuştu:

Muhtemelen medyanın önünde bu anlaşmayı birlikte imzalayacağız. Biz Devlet Başkan Zelensky ile çalışmak istiyoruz. Aslında bence Zelensky ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ama belki biraz hırçınlaştı.

"DİKTATÖR DEDİĞİME İNANAMIYORUM"

Geçen hafta Zelensky için ‘seçimsiz diktatör’ diyen ABD başkanı, konuyla ilgili bir soru üzerine önceki sözlerinden geri adım attı.

Trump, “Öyle mi dedim, bunu dediğime inanamıyorum.” dedi.

"PUTİN'E GÜVENİYORUM"

Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ne kadar güvendiği sorulduğunda Trump, şöyle konuştu: