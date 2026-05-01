Donald Trump'a suikast girişimi: Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin başkenti Washington'da 25 Nisan'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenlendi.

Söz konusu saldırıda 1 Gizli Servis Ajanı yaralanmış, saldırgan olay yerinde yakalanıp gözaltına alındı.

Saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, saldırı anına ilişkin de yani görüntüler ortaya çıktı.

ABD’nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüpheli Cole Tomas Allen'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında bir ABD Gizli Servis ajanını vurduğunu gösteren ve daha önce ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan videoyu yayınladıklarını bildirdi.

Olay anında Gizli Servis ajanının vurulmasına ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getiren Pirro, paylaşılan görüntülerin durumu netleştirdiğini belirterek, “Silahlı saldırının bir dost ateşi sonucu gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Yayınlanan yeni görüntülerde ayrıca, saldırgan Allen'ın suikast girişiminden bir gün önce etkinliğin düzenlendiği otele giderek alanda keşif yaptığı anların da yer aldığı vurgulandı.

Pirro, soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordineli bir şekilde, son derece kapsamlı olarak yürütüldüğünü ve Cole Allen'ın adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Soruşturmaya konu olan olay, 25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında meydana gelmişti.

Otelde konaklayan 31 yaşındaki şüpheli Cole Tomas Allen'ın düzenlediği silahlı saldırıda bir Gizli Servis ajanı yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Allen'ın, 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' de dahil olmak üzere 3 ayrı suçtan yargılanacağı duyurulmuştu.