Donald Trump'ın aday kabinesinde dikkat çeken isimler

Haber Merkezi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni görev dönemine hazırlanıyor.

Trump, art arda yaptığı yazılı açıklamalar yaparak kabinesi için aday isimleri duyuruyor.

ABD'de olduğu gibi her isim dünya çapında da merakla takip ediliyor, inceleniyor ve ilişkileri araçtırılıyor.

O isimler arasında en dikkat çekenler ise ilkenin güvenlik kurumlarının başına geçmesi beklenen iki kadın...

18 İSTİHBARAT KURUMUNUN BAŞINA GEÇECEK

O isimlerden biri Trump'ın, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne getireceğini açıkladığı Tulsi Gabbard...

Gabbard, ülkedeki 18 istihbarat kurumunun çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine gelecek.

ABD Kongresine 213 yılında Demokrat olarak giren ve 2020 yılında Demokrat Parti'deki başkanlık ön seçimlerinde yarışan Gabbard'ın "şu anda gururlu bir Cumhuriyetçi" olduğunu ifade eden Trump, aynı zamanda Amerikan ordusunda da görev yapan Gabbard'dan övgüyle söz etmişti.

"KORKUSUZ RUH"

Trump, "Biliyorum ki Tulsi, meşhur kariyerini tanımlayan korkusuz ruhu bizim istihbarat topluluğumuza getirecektir." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar Demokrat Parti'de görev yapan Gabbard, özellikle Amerikan dış politikasına yönelik sert eleştirileriyle bilinen bir isim.

İsrail'e güçlü desteğiyle de tanınan Gabbard, Amerikan Samoalı ilk isim olarak Hawaii'den Kongre'ye girmişti.

Gabbard'ın göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

İÇ GÜVENLİK BAKANI DA KADIN

Diğer isim, İç Güvenlik Bakanlığı görevine aday gösterilen South Dakota Valisi Kristi Noem...

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

GÖÇMEN POLİTİKASINDA HEMFİKİRLER

Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

ABD'de yaklaşık 11 milyon düzensiz göçmen bulunurken Trump, seçim kampanyasında düzensiz göçmenlerin tümünün gönderileceğini vadetmişti.

Trump, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Joe Biden yönetimine "düzensiz göçmen akını" konusunda yüklenmişti.

"DUVAR İNŞA EDECEĞİM"

Biden hükümetiyle Texas Valisi Greg Abbott arasında 2024'ün başında sınır güvenliği konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı.

South Dakota Valisi Noem, şubatta yaptığı açıklamada sınırı "savaş bölgesi" olarak tanımlayarak ABD'ye yasa dışı göçmen, uyuşturucu karteli ve insan kaçakçılığı girişini durdurmak için bölgeye duvar inşa edeceğini belirtmişti.

Noem, Abbott'un sınırdaki destek çağrısına karşılık olarak güney sınırına 3 aylığına ulusal muhafız göndereceğini bildirmişti.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI ESKİ BİR ASKER

Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi Ratcliffe'in yeni kabinesinde CIA Direktörü olarak görev yapacağını belirtti.

Ratcliffe, Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılında ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten Trump'a çok yakın bir isim olarak biliniyor.

Öte yandan, Trump'ın, kabine üyesi olmasa da ABD'nin dış politikasının belirlenmesinde ana rollerden birine sahip Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için de eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'ı getireceği belirtildi.

Buna ilaveten sınır güvenliği konusunda tam yetki vereceği Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) eski yönetici vekili Thomas Homan'ın, sınır güvenliği ve sınır dışı etme işlemlerinden sorumlu olacağı ifade edildi.

SAVUNMA BAKANININ DÖVMELERİ GÜNDEMDE

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor.

ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedilirken dövmeleriyle dikkat çekiyor.