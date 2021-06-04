Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yasaklandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları 7 Ocak 2023 tarihine kadar yasaklandı.

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023’e kadar açılmayacağını duyurdu.

2023'TEN SONRA HESAPLARINA GERİ DÖNEBİLİR

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın "kamu güvenliği riskinin" azalması halinde sosyal medya hesaplarına ancak 7 Ocak 2023’ten sonra geri dönebileceği kaydedildi.

"KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN HALA CİDDİ BİR RİSK OLDUĞUNU TESPİT EDERSEK KISITLAMAYI UZATACAĞIZ"

Açıklamada, Trump’ın hesaplarının söz konusu tarihten önce kamu güvenliği için risk oluşturup oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret edilerek, "Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğunu tespit edersek kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve bu risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri paylaşıldı.

ABD'DEKİ KONGRE BASKINI SONRASI TRUMP'IN HESAPLARI KAPATILMIŞTI

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını “Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği” gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı.