Donald Trump'ın fast food bağımlılığı: Diyet kola düğmesi yeniden masada

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dört yıl aradan sonra yeniden Beyaz Saray’a dönerek Oval Ofis’e yerleşti.

Ancak Trump’ın göreve dönüşü yalnızca politik hamleleriyle değil, aynı zamanda alışkanlıklarıyla da gündem yaratıyor.

Fast food tutkusuyla sık sık eleştirilen Trump, sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

KOLA DÜĞMESİ GERİ DÖNDÜ

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump'ın, eski ABD Başkanı Joe Biden'dan devraldığı Oval Ofis'te yaptığı değişiklikleri yazdı.

Daha önceki başkanlık döneminde Oval Ofis’te bulunan ve diyet kola siparişi vermek için kullandığı ünlü "diyet kola düğmesi", Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüyle yeniden masasına yerleştirildi.

BASTIĞI ANDA KOLASI GELİYOR

Daha önce de sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla gündeme gelen Trump'ın, kola bağımlısı olduğu biliniyor.

Trump'in önceki başkanlık döneminde de tepkilere neden olan düğme, Biden tarafından kaldırılmıştı.

Ancak geri dönen düğme ile Trump'ın diyet kola içmek istediğinde "vale düğmesine" basarak çalışanlarını çağırabildiği belirtildi.

GÜNDE 12 KUTU KOLA İÇİYOR

Fast food'a düşkünlüğüyle tanınan Trump'ın, günde 12 kutu kola içmesi de gündem olmuştu.

Cumhuriyetçi lider, seçim kampanyasında McDonald's'ta müşterilere patates kızartması da servis etmişti.

TARTIŞMALI DİYET LİSTESİ

Geçtiğimiz aylarda Trump'a yakın kaynaklar, 78 yaşındaki başkanın diyet listesini sızdırmış ve Trump'ın yemek alışkanlıkları sertçe eleştirilmişti.

Başkan Trump'ın günlük diyet programı ise şöyle:

KAHVALTI: Genellikle kahvaltı yapmaz. Çok aç olursa pastırma ve yumurta yer.

ÖĞLE: Çoğunlukla öğle yemeklerini de atlar. Yemek isterse köfteli sandviç tercih eder.

AKŞAM: 2 adet hamburger, 2 adet balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake.

İÇECEKLER: Çoğunlukla kola, sık olarak alkol oranı yüksek soğuk içecekler tüketir.

ASKERİ BAYRAKLAR YERLEŞTİRİLDİ

WSJ, Trump'ın Oval Ofis'e Amerikan ordusundaki birimlere ait askeri bayrakları yerleştirdiğini de aktarıyor. Biden döneminde bu bayraklar ofiste yer almıyordu.

ŞİRKETLERİN POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Meta, Amazon, Walmart ve McDonald's gibi dev Amerikan şirketleri, yeni Trump yönetimine yakın durabilmek için tartışmalı politika değişikliklerine gitmişti.

YEMİN TÖRENİ İÇİN ÖZEL TASARIM KOLA

Ayrıca Coca-Cola CEO'su James Quincey, geçen hafta Trump'la buluşarak 47. ABD Başkanı'na yemin töreni temalı özel bir diyet kola hediye etmişti.

Trump'ın yemin törenine, Amazon ve Meta'dan birer milyon dolarlık bağış yapılmıştı. Yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman da 1 milyon dolar bağış yaptığını açıklamıştı.