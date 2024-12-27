Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump hamile

Haber Merkezi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni yıla güzel bir sürprizle giriyor.

5 çocuk sahibi Trump'ın 31 yaşındaki kızı Tiffany Trump hakkında hamilelik dedikoduları ortaya atılmıştı.

Tiffany, bu konuda hiçbir açıklama yapmazken, aylar sonra sessizliğini bozdu.

5 AYLIK HAMİLE

Kısa süre önce Michael Boulos ile evlenen Tiffany, eşiyle beraber katıldığı bir düğünde çektirdiği fotoğraf ile hamileliğini resmen duyurdu.

Kocasıyla beraber poz veren Trump varisi, fotoğrafın üzerine "5 aylık" diye kısa bir not düştü.