Donald Trump'ın nerede olduğu tartışmaları yayınlanan fotoğraflarla son buldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Ağustos'taki kabine toplantısından beri kameraların karşısına çıkmaması sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden oldu.

Sosyal medyada başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitti.

Trump'ın kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken bazı sosyal medya hesaplarında, "Trump, çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor" şeklinde ifadelere yer verildi.

NEREDE OLDUĞU ANLAŞILDI

Dedikodular üzerine bir Beyaz Saray yetkilisi, Axios haber sitesine 'Trump'ın gayet iyi olduğu ve golf oynamaya gideceği' yönünde açıklama yaptı.

Daha sonra sosyal medya platformlarında Trump'ın aile üyeleri ile Virginia'daki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne gitmek için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.