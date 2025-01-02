Donald Trump'ın otelinin önünde Tesla Cybertruck alev alarak patladı

Haber Merkezi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Trump International otelinin önündeki Tesla Cybertruck'ın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktı.

Las Vegas Polis Teşkilatı'ndan Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlerde olayın terör saldırısı kapsamında soruşturulacağı iddia edildi.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

Musk, yeni bir mesajda ise patlamanın büyük hava fişekler ya da bomba nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Kiralanan araçla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Musk, "Uzaktan ölçümler patlama anında araçta sıkıntı olmadığını gösteriyor" bilgisini verdi.