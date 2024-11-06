Donald Trump'ın seçim zaferine ilişkin dünya liderlerinden mesajlar

DHA

ABD'de seçim sürecinde sona gelinirken oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçildi.

Seçimin kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ABD'nin 47’nci Başkanı seçildi.

Donald Trump'ın Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazanması sonrası liderlerden de açıklamalar peş peşe geldi.

Liderler, Trump'ın zaferi sonrası tebrik mesajı yayınladı.

NATO

NATO lideri Mark Rutte, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kendisini ABD'nin 47’nci Başkanı olarak ilan etmesinin ardından Trump'ı tebrik etti.

Rutte tebrik açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Az önce Donald Trump'ı ABD Başkanı seçilmesi nedeniyle kutladım. Onun liderliği İttifakımızın güçlü kalmasında yine kilit rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla kendisiyle tekrar çalışmayı dört gözle bekliyoru.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump'ı tebrik eden bir diğer isim oldu.

Von der Leyen, şu ifadelerde bulundu:

Donald Trump'ı candan kutluyorum. Güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım. Avrupa Birliği ve ABD, müttefikten daha fazlası.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise seçime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Tarihi seçim zaferiniz dolayısıyla seçilmiş Başkan Trump'ı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. En yakın müttefikler olarak özgürlük, demokrasi ve girişimcilik gibi ortak değerlerimizi savunmak üzere omuz omuza duruyoruz.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tebrik mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, "Tebrikler Başkan Donald Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Daha fazla barış ve refah için” ifadesine yer verdi.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump’ı tebrik ederek, şu açıklamalarda bulundu:

Almanya ve ABD, Atlantik’in iki tarafında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için uzun zamandan beri başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bunu, vatandaşlarımızın yararı için yapmaya devam edeceğiz.

İTALYA

Trump'oı tebrik eden bir başka isim ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Meloni, paylaşımında şöyle dedi:

Trump'a en içten tebriklerimizi sunuyoruz. ABD ile stratejik bir bağımız var ve şimdi bunu daha da güçlendireceğimizden eminim.

AVUSTURYA

Değerlendirmelerde bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise şu sözleri sarf etti:

ABD, Avusturya'nın önemli stratejik müttefiki. Küresel sınamalara karşı durabilmek için transatlantik ilişkilerimizi birlikte güçlendirmek ve ileriye taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Dick Schoof da Trump'ı kutlayarak, ABD'nin Hollanda için her konuda önemli bir müttefik olduğunu bildirdi.

Schoof, devamında “Donald Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik ediyorum. ABD ile Hollanda arasındaki ortak çıkarlar konusunda yakın iş birliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesinde bulundu.

UKRAYNA VE YUNANİSTAN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum” ifadeleri ile tebrik mesajı yayınlarken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise şu sözleri sarf etti:

Seçim zaferiniz için tebrikler. Yunanistan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi, önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmak için dört gözle bekliyor.

MACARİSTAN ve İSRAİL

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump’ı muazzam zaferi nedeniyle kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer” değerlendirmesinde bulunurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Trump'ın dönüşünün ABD için yeni bir başlangıç ve İsrail ile ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunduğunu bildirdi.