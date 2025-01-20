Donald Trump'ın yemin töreni: Tüm bilinmesi gerekenler

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Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanarak ABD’nin 47. Başkanı seçildi.

Trump, Demokrat adaya Kamala Harris'i büyük bir hezimete uğratarak Oval Ofis'in kapılarını ikinci kez açacak.

Trump, seçim kampanyası boyunca dikkat çeken vaatleri ve sert söylemleriyle hem ABD iç politikasında hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.

ABD'DE TARİHİ GÜN

Bugün yapılacak yemin töreniyle Trump, ikinci kez Beyaz Saray’a dönüş yapacak.

Bu tarihi gün, yalnızca bir devir teslim töreni değil, aynı zamanda ABD siyaseti için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

YEMİN TÖRENİ NEDİR

ABD’de yemin töreni, yeni başkanın görev süresinin resmi olarak başlamasını simgeliyor.

Bu gelenek, başkent Washington DC'de düzenlenen etkinliklerle ülkenin siyasi gündeminin merkezine oturuyor.

Tören, seçilmiş başkanın anayasal yemini etmesiyle resmileşiyor:

Birleşik Devletler başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler anayasasını elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim.

40 YIL SONRA İLK KEZ KAPALI ALANDA

Donald Trump’ın bu ikinci yemin töreni, Washington DC'de son yılların en soğuk ocak aylarından birine denk geliyor. Tehlikeli derecede düşük hava sıcaklıkları nedeniyle törende bazı değişikliklere gidildi. Geleneksel olarak Kongre binasının bahçesinde düzenlenen etkinlik, bu yıl Kongre Binası'nın lobisine taşındı. Ayrıca geçit töreni ve balolar da Capitol One Arena’da gerçekleştirilecek.

Soğuk hava nedeniyle kapalı alanda yemin eden son başkan, 1985 yılında Ronald Reagan olmuştu. Trump’ın töreni de bu anlamda tarihi bir özellik taşıyor.

ETKİNLİKLER VE ZİYARETÇİLER

Yemin töreni, St. John’s Kilisesi’nde düzenlenecek ayinle başlayacak ve ardından Beyaz Saray’da “çay saati” etkinliği yapılacak.

Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, yemin ederek görevlerine resmen başlayacaklar.

Törene 200.000 kişinin katılması bekleniyor. Aralarında eski başkanlar George W. Bush ve Barack Obama ile eşleri de yer alıyor. Ancak Michelle Obama’nın bu yılki törene katılmayacağı açıklandı.

KİMLER SAHNE ALACAK

Müzik ve eğlence programlarıyla zenginleştirilecek törenlerde, country müziğin ünlü ismi Carrie Underwood “America the Beautiful” şarkısını seslendirecek. Village People, Trump’ın balolarından birinde sahne alacak. Ayrıca Lee Greenwood ve opera sanatçısı Christopher Macchio da törende performans sergileyecek.

NEREDEN İZLENİR

Töreni yerinde izlemek isteyenler için biletler ücretsiz olsa da talep oldukça fazla.

Ancak tören, birçok televizyon kanalı ve internet üzerinden canlı yayınlanacak. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından izleyiciler tarihi ana tanıklık edebilecek.

Donald Trump, yemin törenindeki konuşmasında önümüzdeki dört yıl için yol haritasını açıklayacak.

Yeni yönetimle birlikte ABD siyasetinde nasıl bir dönemin başlayacağı ise merak konusu.