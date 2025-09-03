Donald Trump'tan Uzay Komutanlığı'nı Alabama'ya taşıma kararı

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Joe Biden döneminde Colorado'ya taşınan ABD Uzay Komutanlığı ile ilgili kararını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Komutanlığı karargahının bulunması gereken yerin Alabama'nın Huntsville kenti olduğunu ve yeniden buraya taşıyacaklarını söyledi.

Trump, 'Roket Kenti' diye söz ettiği Huntsville'in Uzay Komutanlığı için başından beri en doğru yer olduğunu ve bu yüzden 2019'da Uzay Komutanlığı'nı yeniden kurarken Huntsville'i seçtiğini anlattı.

Biden'ın siyasi kararla Uzay Komutanlığı'nı Demokratların kontrolündeki Colorado'ya taşıdığını savunan Trump, karargahı yeniden Alabama'ya taşıyarak doğru şeyi yaptıklarını ifade etti.

1980'LERDE KURULMUŞTU

ABD Uzay Komutanlığı, 1980'lerde ülke ordusunun çok sayıda uydusunu denetlemek ve diğer üst düzey karargahlarla koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştu.

2002 yılında Nebraska'daki Offutt Hava Üssü'ndeki ABD Stratejik Komutanlığı ile birleştirilen komuta merkezi, 2019 yılında Trump yönetimi altında yeniden ayrı olarak aktive edilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri, 2021 yılında Uzay Komutanlığı'nın karargahı için Redstone Arsenal ve NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nin de bulunduğu Huntsville'i tercih ettiğini açıklamış ancak 2023 yılında Biden yönetimi karargahın Colorado'da kalmasına karar vermişti.