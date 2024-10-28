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Özel Haber

Beyaz Saray'ın başkanlık koltuğuna oturmak için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, mitinglerini sürdürüyor.

Her mitinginde ayrı bir olay yaşanan Trump, bu defa kendi yaptığı şakayla kalabalığı adeta kırdı geçti.

Kendisine karşı açılan davaları ve suçlamaları dile getiren Trump, babasının yaşaması ve bu durumu görmesi durumunda "Benim oğlumun başına ne geldi? O kötü biri değil." diyeceğini ileri sürdü.

"CENNETE GİTTİĞİNDEN YÜZDE 100 EMİN DEĞİLİM"

Ayrıca Trump, yaptığı babasıyla ilgili söylediği sözler ile miting katılımcılarını gülme krizine soktu.

Trump, babası ile ilgil şu cümleleri söyledi.



Annemin cennette olduğunu biliyorum ama babam için yüzde 100 emin değilim. Ama cennete yakın bir yerde.

"BABAM BENİ İZLİYOR"

Donald Trump'ın babası Fed Trump, 1905'te Almanya'dan Amerika'ya göç eden ve New York'ta gayrimenkul geliştiren bir iş adamıydı.

Fed, 1920'lerde konut inşaatına başladı ve büyük bir imparatorluk kurdu ve mirasını oğluna bıraktı.

Madison Square Garden'da 20 bin kişiye hitap eden Trump, babasından bahsederken, "Ciddi ve saygıdeğer biri olan babam şu an beni izliyor." dedi.

34 SUÇLAMADAN MAHKUM EDİLEN İLK BAŞKAN

Seçimlere müdahale, gizli belgeleri saklama ve pornografik yıldız Stormy Daniels’a "sus payı" ödeme gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Trump, mayıs ayında "sus payı" davasında 34 suçlamadan mahkum edilen ilk başkan oldu.

Cezası seçim sonrasına ertelendi.

"TEK İSTEDİĞİMİZ ÜLKEMİZİ DÜZELTMEK"

20 bin kişi önünde tekrar tüm suçlamaları reddeden Trump, “iyi bir insan” olduğunu vurgulayarak, “Tek istediğimiz ülkemizi düzeltmek.” dedi.