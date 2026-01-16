Kızılhaç: Kiev'de 200 bine yakın kişi elektrik ve ısınmadan mahrum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna'daki savaş devam ederken kış aylarında yerel halk, zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Ukrayna'daki Delegasyon Başkan Yardımcısı Jaime Wah, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"MİLYONLARCA İNSANI ETKİLİYOR"

Ukrayna ile Rusya arasında Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Ukrayna'da en zorlu kış şartlarının yaşandığını belirten Wah, "Soğuk hava ve ısıtma ile elektrik kesintileri, yıllarca süren şiddet ve ekonomik baskı nedeniyle zaten zor durumda olan milyonlarca insanı etkiliyor." ifadesini kullandı.

SADECE KİEV'DE 200 BİNE YAKIN KİŞİ ISITMA VE ELEKTRİKTEN YOKSUN

Wah, ısıtma ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yılın en soğuk günlerinde toplulukları temel hizmetlerden mahrum bıraktığının altını çizerek, "Bir haftadır sadece Kiev'de yaklaşık 200 bin kişi geceleri sıcaklıkların eksi 18 dereceye düşmesiyle birlikte ısıtma ve elektrikten yoksun durumda." diye konuştu.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yüzlerce binanın bu durumdan etkilenmeye devam ettiğini aktaran Wah, ülkede 2 gün önce enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlattı.

"YAŞLI, ÇOCUK, ENGELLİ VE HASTALAR RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA"

Wah, "Zaten zor durumda olan aileler için sonuçlar çok ağır. Isıtma olmadan, insanlar hipotermi, donma ve solunum yolu hastalıkları riskiyle karşı karşıya kalıyor. Öngörülemeyen elektrik kesintileri su teminini, sağlık hizmetlerini, toplu taşımayı ve iletişim ağlarını aksatarak, yardım çağıramayan veya sevdiklerine ulaşamayan insanları izole ediyor. Yaşlılar, çocuklar, engelliler ve kronik hastalığı olanlar en büyük risklerle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

ARTAN FİYATLAR HALKI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Ukrayna genelinde ailelerin yaşadığı zorluklara da işaret eden Wah, gıda, yakıt ve ilaç fiyatlarındaki artışın birçok ailenin evlerini ısıtmak, yiyecek almak veya temel sağlık hizmetlerine erişmek arasında seçim yapmak zorunda kalmasına neden olduğunu kaydetti.

MİLYONLARCA İNSAN TEHLİKEDE

Wah, Ukrayna'da ihtiyaçlar artarken uluslararası desteğin azaldığını vurgulayarak, "IFRC'nin Ukrayna ve etkilenen ülkeler için 2026 ve 2027 yılları için yaptığı çağrının yalnızca yüzde 13'ü karşılanırken, 262 milyon İsviçre frankı tutarında bir finansman açığı bulunuyor. Bu kritik bir an. Acil ve sürekli yatırım yapılmazsa, milyonlarca insan yılın en soğuk aylarında hayat kurtarıcı yardımdan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kalacak." açıklamasını yaptı.