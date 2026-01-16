Azerbaycan, Almanya ve Avusturya'ya doğalgaz ihracatına başladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye giden Azerbaycan'dan bir ticaret atılımı geldi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) yaptığı açıklamayla İtalya üzerinden Avusturya ve Almanya’ya gerçekleştirilen doğalgaz sevkiyatının Ocak 2026 itibarıyla başlandığını duyurdu.

TAP ÜZERİNDEN AVRUPA PAZARINA İHRACAT

Açıklamada, Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa ayağı olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) üzerinden taşınan önemli miktardaki gazın Güney ve Orta Avrupa pazarlarına satışıyla birlikte, Azerbaycan’ın gaz ihracatında yeni ve önemli bir döneme geçildiği bildirildi.

16 ÜLKEYE GAZ İHRACATI

SOCAR’ın Almanya ve Avusturya’ya gerçekleştirdiği gaz tedariki ile birlikte Azerbaycan’dan gaz tedarik eden ülkelerin sayısı 16’ya yükseldi.