Donald Trump'tan Barış Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Dünya bu zirveyi takip ediyor...

Hamas ve İsrail arasında varılan Gazze ateşkesi yürürlüğe girerken ateşkesin kalıcı olması ve uzun yıllara dayanan çatışmanın tamamen durması için çabalar sürüyor.

Karşılıklı takas tamamlanırken 20'den fazla liderin katılacağı Gazze zirvesi Mısır'da düzenleniyor.

MISIR'DA GAZZE ZİRVESİ

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde düzenlenecek zirvede, tarafların anlaşma imzalaması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.

Zirveye katılan isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a gelerek burada önemli temaslarda bulundu.

TRUMP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARI

Trump, zirvede Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu belirtti.

"EN GÜÇLÜ ORDULARDAN BİRİ ERDOĞAN'DA"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzun zamandır dostum olan bir başka kişiden bahsetmek istiyorum.



Nedendir bilmem, ben sert insanları yumuşak, kolay insanlardan daha çok seviyorum. Bu belki bir kişilik sorunudur, bilmiyorum.



Ama Türkiye denen yerden gelen bu beyefendi, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip.



Aslında ordu çoğu kişinin sandığından bile daha güçlü.

"SADECE RAHAT BIRAKILMAK İSTİYOR"

Son dönemdeki bazı çatışmalara bakarsanız, hep en ön saftaydı — kazanıyordu da.



Ama kazandığında bile övünmedi, hiçbir kredi istemedi.



Sadece rahat bırakılmak istiyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"