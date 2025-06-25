Donald Trump'tan CNN ve New York Times'a bir tepki daha: Pislikler

NATO zirvesi, Hollanda'da başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Donald Trump, bir kez daha CNN ve New York Times'a İran konusunda yalan söylediklerini belirtti ve tepki gösterdi.

TRUMP'TAN NYT VE CNN'E: PİSLİKLER, GERİ ZEKALILAR...

Trump, ABD basınına yansıyan haberlerde ABD'nin İran'a saldırılarının nükleer tesislere büyük bir hasar vermediğinin ifade edilmesine ilişkin olarak basın kuruluşlarını sert bir dille eleştirdi.

ABD Başkanı, "The New York Times pisliktir, bunlar kötü insanlar" diye konuştu, CNN'deki gazeteciler için de "geri zekalılar" sözlerini kullandı.

İran'ın nükleer tesislerine dair istihbaratın doğru olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Trump, istihbaratın İran'ın saldırısı konusunda neticesiz olduğunu savundu.

"GAZZE'DE İLERLEME SAĞLADIK"

İsrail'in saldırı, abluka ve işgali altında olan Gazze'ye dair konuşan ABD Başkanı Trump, "Gazze'de büyük bir ilerleme sağladık. Anlaşmaya yakınız" diye konuştu.

Trump, İran'a yönelik saldırıların Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına da yardımcı olacağını savundu.

"ATEŞKES İYİ GİDİYOR"

İsrail-İran ateşkesinin nasıl ilerlediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, ateşkesin çok iyi gittiğini söyledi.

Ufak bir ihlalin de olduğunu ama İsrail uçaklarının geri gittiğini belirten Trump, ateşkesin harika gittiğini yineledi.

İran'ın nükleer programı konusundaki soruya da yanıt veren Trump, İran'ın şu anda yapmak isteyeceği en son şeyin uranyumu zenginleştirmek olduğunu belirtti.

Trump, İran'ın nükleer programına izin vermeyeceklerini de yineledi.

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI GERİYE GİTTİ"

İran için de büyük bir zafer olduğunu, ellerinde petrollerinin olduğunu ve akıllı insanlarının olduğunu belirten Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu da kendisiyle gurur duymalı... Ama (İran'ın) bomba falan yapacağı yok uzun süre boyunca" diye konuştu.

Trump, nükleer tesislerin yok edilmemiş olması halinde hiç kimsenin ateşkesi kabul etmeyeceğini, İran'ın 7 gün öncesine göre çok geride olduğunu, İran'ın nükleer programının onlarca yıl geriye gittiğini belirtti.

İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesi halinde ABD'nin yeniden İran'ı vurup vurmayacağı yönündeki soruya "Elbette" yanıtını verdi. Trump, "Başarısız olsaydık her şey farklı olurdu" dedi.