Donald Trump'tan CNN ve New York Times'a bir tepki daha: Pislikler NATO'da konuşan ve bir kez daha CNN ile New York Times'a tepki gösteren Trump, İran'ın nükleer programının tamamen yok edildiğini söyledi. "The New York Times pisliktir, bunlar kötü insanlar" diyen Trump, gazetecilere de "pislik" olduklarını belirtti.