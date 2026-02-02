Donald Trump'tan dikkat çeken 'Epstein' savunması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de reşit olmayan küçük kız çocukların yönelik fuhuş skandalı...

Üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak yeni yayınlanan belgelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın isminin de yüzlerce defa geçtiği görüldü.

ABD Adalet Bakanlığı'nın son yayınladığı belgelerle konu, ülkede yeniden tartışılmaya başladı..

Sosyal medya hesabından Epstein dosyasına ilişkin yeni açıklanan belgeler hakkında değerlendirme yapan ABD Başkanı Donald Trump, Epstein ile bir bağlantısının olmadığını savundu.

"BANA KOMPLO KURMUŞLAR"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Jeffrey Epstein ile dostane bir ilişkim olmadığı gibi, Adalet Bakanlığı tarafından yeni açıklanan bilgilere göre, Epstein ve Michael Wolff adında sahtekar bir yazar, bana komplo kurmuşlardır.

"BEN EPSTEIN'İN ADASINA HİÇ GİTMEDİM"

Kendisini hedef alan açıklamaları yapanları dava edeceğini belirten Trump, "Ben Epstein'in böceklerin istila ettiği adasına hiç gitmedim ancak bu sahtekar Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı gitti." değerlendirmesinde bulundu.

EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.