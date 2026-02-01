Epstein dosyalarından yeni detaylar: Erkek mağdurdan 'tecavüz' iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) yayımladığı milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyaları, finansçı ve cinsel suçlu Epstein'ın geçmiş soruşturmalarına dair yeni detaylar ortaya koydu.

Epstein, Temmuz 2019'da çocuk cinsel ticareti suçlamasıyla tutuklanmış, Ağustos 2019'da Manhattan'daki hücresinde intihar ederek hayatını kaybetmişti.

"EPSTEIN VE CLINTON TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADIM"

Bu belgeler arasında, 2019 yılında FBI tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma ifadesinin özeti dikkat çekti.

Verdiği ifadede, kimliği açıklanmaya bir erkek mağdur, Epstein ve eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

"İLK TANIŞMAM BİR YAT KULÜBÜNDE GERÇEKLEŞTİ"

Olay, 27 Ağustos 2019 tarihinde FBI Özel Ajanı ve gazeteci Michael Moore tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma ifadesinde kaydedildi.

Mağdur, 5 yaşından 22 yaşına kadar büyük amcası tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti.

Mağdur, Epstein'la ilk tanışması bir yat kulübünde, akrabalarının üyesi olduğu bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

İlk karşılaşmasının 5 yaşındayken olduğunu, sonraki bir olayın ise 8 yaşındayken yaşandığını kaydetti.

"BU ANILARIM GÖRDÜĞÜM TERAPİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI"

Mağdurun en çarpıcı iddiası ise 2000 yılına ait...

Epstein'ın büyük bir yatında, Epstein tarafından tecavüze uğradığını; aynı gezide eski ABD Başkanı William Jefferson Clinton da kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

Mağdur, bu sırada ağır uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve olayları 'bastırılmış anılar' olarak 2016 civarında terapi sırasında hatırladığını ifade etti.

"TRUMP VE EŞİ DE ORADAYDI"

Ayrıca, o dönemde şuanki ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nın henüz evli değilken, yat gezisinde bulunduğunu, ancak Donald Trump'ın olaylara doğrudan karışmadığını belirtti.

FBI notlarında, mağdurun destekleyici kanıt veya tanık sunmadığı, duygusal olarak dengesiz göründüğü ve iddiaların teyit edilemediği vurgulandı.

MUTFAKTA KÜÇÜK KIZLARI KOVALADIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

DOJ'un paylaştığı dosyada bir başka çarpıcı detay daha ortaya çıktı.

Bu dosyalar arasında, Epstein'ın mutfakta küçük kızları kovaladığı bir video dikkat çekti.

Videoda Epstein'in koşarak ve eğilerek kızları yakalamaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayın, Epstein'ın Florida'daki Palm Beach malikanesinde geçtiği belirtildi.