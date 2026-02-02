ABD basını: Witkoff ve Arakçi İstanbul'da bir araya gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran-ABD hattında sıcak gelişme...

İki ülke arasında yaşananlar Orta Doğu'da gerilimi giderek yükseltirken ABD basınında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Axios'a göre iki ülke diplomasi kanalı açmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi cuma günü Türkiye'de bir araya gelecek.

Görüşmenin İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor.

İRAN BASINI DA YAZDI

Bugün Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakerelere başlanması emrini verdiğini yazmıştı.

Haberde ayrıca görüşmeler için Türkiye'nin ev sahipliği işaret edilmişti.

BÖLGE ÜLKELERİNİN DE TOPLANTIYA KATILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre toplantı ABD ve İran ile sınırlı kalmayacak.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Mısır dahil bazı ülkelerin İstanbul’daki toplantıya katılması bekleniyor.

BÖLGEDE GİDEREK ARTAN GERİLİM

Son dönemde artan bölgesel gerilimler ve Washington–Tahran hattındaki mesaj trafiği, olası bir müzakere sürecine dair beklentileri artırmıştı.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken diplomatik kaynaklar, temas ihtimalinin tamamen dışlanmadığını vurguluyor.

ABD, ORTA DOĞU'DAKİ ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

Washington yönetimi, İran’la gerilim sürerken Orta Doğu’ya yönelik askeri sevkiyatını hızlandırdı. ABD Savunma Bakanlığı, uçak gemileri, muhripler, gelişmiş savaş uçakları ve füze savunma sistemlerini bölgeye konuşlandırdı.

CBS News’in haberine göre, ABD’nin bölgedeki muhrip sayısı altıya yükselirken, uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve ona bağlı hava filosu da operasyon için hazır bekliyor.

"İRAN BİZİMLE KONUŞUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada "İran bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.

Biliyorsunuz, son müzakerelerinde nükleer silahlarını devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı. Sonra farklı bir yöntemle denedik" dedi.