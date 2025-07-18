Donald Trump'tan 'eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro' çağrısı

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında darbe girişimi suçlamasıyla dava açıldı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Bolsonaro'ya yazdığı mektubu paylaştı.

"ÜLKENİZE İYİ HİZMET ETMİŞ, SON DERECE SAYGIN VE GÜÇLÜ BİR LİDERDİNİZ"

Trump, "Adaletsiz bir sistemin size karşı uyguladığı korkunç muameleyi gördüm." ifadesine yer vererek, davanın derhal sona ermesi için Brezilyalı yetkililere çağrıda bulundu.

"Anketlerde önde olduğunuzu görmek beni şaşırtmadı, ülkenize iyi hizmet etmiş, son derece saygın ve güçlü bir liderdiniz." değerlendirmesi yapan Trump, ülkedeki gelişmeleri yakından takip edeceğini aktardı.

Trump, ABD ve Brezilya'da mevcut hükümetin ifade özgürlüğüne yönelik saldırılarından endişe duyduğunu belirterek, Brezilya hükümetinden siyasi muhaliflere saldırmayı bırakmasını ve "saçma sansür rejimine" son vermesini talep etti.

NE OLMUŞTU

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti.

Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

DAVAYI SORUŞTURAN ALEXANDRE DE MORAES'İN 'ASILSIZ BİR HİKAYE' UYDURDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisiyle kişisel sorunlarının bulunduğunu savunan Bolsonaro, davayı soruşturan Alexandre de Moraes'in "asılsız bir hikaye" uydurduğunu öne sürmüştü.