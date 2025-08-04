Donald Trump'tan, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artırma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından çok konuşulacak yeni bir açıklamada bulundu.

Yaşanan gelişmede Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

"GÜMRÜK VERGİSİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRACAĞIM"

Trump, açıklamasında, Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret etti.

Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.