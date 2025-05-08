Donald Trump'tan ilk ABD'li Papa Prevost'a tebrik

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından gözler yeniden Vatikan’a çevrilmişti.
Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz dumanla birlikte, Katolik dünyası yeni papasına kavuştu.
ABD'li Kardinal Francis Prevost, güçlü rakiplerini geride bırakarak yeni Papa seçildi.
TRUMP'TAN TEBRİK
"14. Leo" ismini seçen yeni papaya ilk tebrik ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi..
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Papa seçilen Kardinal Prevost'u kutladı.
"PAPA 14.LEO İLE TANIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Papanın ABD'li olmasından onur duyduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:
Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum..
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