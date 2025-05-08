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Donald Trump'tan ilk ABD'li Papa Prevost'a tebrik

Donald Trump'tan ilk ABD'li Papa Prevost'a tebrik ABD Başkanı Donald Trump, papa olarak seçilen ilk ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik ederek, "Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur." ifadesini kullandı.