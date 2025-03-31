Donald Trump'tan İran'a yaptırım tehdidi

DHA

İran yönetiminin nükleer programını sınırlamaması, ABD ile olan gerilimi tırmandırıyor....

2015 yılında ABD, Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve İngiltere'den oluşan P5+1 ülkeleri arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmayı ihlal eden İran'daki silah hareketliliği, ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etmeye devam ediyor.

2018 yılında bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlayan Trump, yeni bir tehditte bulundu.

İRAN'A YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, “Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek bunları uygulamaya koyacağız." dedi.

"ANLAŞMA YAPILIRSA VERGİ KOYMAYIZ"

Trump, "Şu anda uygulamaya koymuyoruz. İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız” ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşmaya yanaşmasını tercih ettiğini belirten Trump, aksi durumda Tahran için bunun iyi olmayacağını ve İran yönetiminin nükleer konusunda anlaşma yapacağına inandığını kaydetti.