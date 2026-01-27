Donald Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Büyük Armada yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

New York Times’a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililer, Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik olası askeri saldırı planlarına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Yetkililere göre Trump, İran hükümetinin iç ve dış politikada zayıfladığını gösteren çok sayıda ABD istihbarat raporu aldı. Bu raporların ardından Beyaz Saray’ın, askeri seçenekleri ciddi şekilde değerlendirdiği belirtiliyor.

İRAN'A OPERASYON İHTİMALİ ARTIYOR

ABD Donanması’na ait Abraham Lincoln uçak gemisinin, Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi eşliğinde 26 Ocak itibarıyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın Batı Hint Okyanusu sorumluluk alanına girdiği aktarıldı.

Yetkililer, olası bir saldırı emri verilmesi halinde uçak gemisinin “bir veya iki gün içinde operasyonel hale gelebileceğini” ifade etti.

Ayrıca ABD’nin, saldırı kapasitesini artırmak amacıyla bölgeye bir düzine F-15E savaş uçağı daha sevk ettiği öne sürüldü. İran’ın kısa ve orta menzilli füze saldırılarına karşı ABD askerlerini korumak için ise Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinin bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi.

Uzmanlara göre bu askeri hareketlilik, Washington’un Tahran’a karşı askeri seçeneği masada tuttuğunu ve gerilimin hızla tırmanabileceğini gösteriyor.

VENEZUELA'DAKİNDEN DAHA BÜYÜK DONANMA

Axios'a konuşan ABD Başkanı Trump, "Büyük Armada İran'a doğru yola çıktı, umarım onu kullanmak zorunda kalmayız. Tahran bir anlaşma yapmak istiyor." dedi.

Trump, İran'ın yanında/yakınında büyük bir donanmalarının bulunduğunu bunun Venezuela operasyonunda bulunan donanmadan daha büyük olduğunu söyledi.

Trump, daha önce protestocuların idam edilmesi durumunda "çok sert önlemler" alacaklarını belirterek Washington’un "hareket sahasını" açık bırakmıştı.