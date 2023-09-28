Donald Trump'tan Joe Biden'a ağır sözler: Çürümüş ve çarpık Trump, greve katılan Biden'ı elektrikli araçlara geçiş politikası yüzünden eleştirdi. Cumhuriyetçi siyasetçi, "Onlarca yıldır, ABD'li işçilere gözden çıkarılabilir gözüyle bakan Biden gibi çürümüş ve çarpık liderleri izlediniz" dedi.

AA

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimleri kapsamında düzenlediği mitinglerini sürdürüyor.

Trump, konuşmalarında ülkenin Başkanı Joe Biden'ı sert sözlerle eleştiriyor.

Cumhuriyetçi siyasetçi, Biden hakkında "çürümüş" ve "çarpık" siyasetçi ifadelerini kullandı.

Trump, otomobil endüstrisinin önemli merkezlerinden Michigan'da yaptığı konuşmada, Biden'ın otomobil işçilerinin grevine katılmasını ve elektrikli araçlara geçiş yanlısı politikalarını eleştirdi.

"Biden gibi çürümüş ve çarpık liderleri izlediniz"

Eski Başkan, konuşmasında şöyle dedi:

Diğer ülkelerin işlerimize ve servetimize tecavüz etmesine ve yağmalamasına izin vermek için rüşvet alarak zenginleşildiğinde yan gelip yattılar.



Onlarca yıldır, ABD'li işçilere gözden çıkarılabilir, işlere ise elden çıkarılabilir gözüyle bakan Biden gibi çürümüş ve çarpık liderleri izlediniz.

İşsizlik eleştirisi

Trump, Biden'ın Michigan'a otomobil üretim sektöründe çalışan işçilerin grevinde görüntü vermeye geldiğini ancak işçilerin işsiz kalmasının sebebinin kendi politikaları olduğunu ileri sürdü.

Amerikan otomobil endüstrisinin sonu olur

Biden'ın elektrikli araçlara verdiği desteği ise "cehenneme geçiş" olarak nitelendiren Trump, bu adımın Amerikan otomobil endüstrisinin sonu olabileceği uyarısında bulundu.

Trump, "çarpık Biden için verilen her oyun otomobil endüstrisinin geleceğinin Çin'de belirlenmesi anlamına geleceğini" iddia etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)