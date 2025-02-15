Donald Trump'tan Kovid-19 aşısı şart koşan okullara yönelik karar

AA

Dikkat çeken açıklamalara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, çok konuşulacak yeni bir karar aldı.

Trump tarafından alınan kararda, Kovid-19 aşısı şart koşan okullar için federal finansman sağlanmasının yasakladığı kaydedildi.

Açıklama Beyaz Saray'dan geldi.

BEYAZ SARAY KARARA İLİŞKİN DETAYLARI AÇIKLADI

Yapılan açıklamada, federal fonların, öğrencilerin yüz yüze eğitim programlarına katılmak için Kovid-19 aşısı yaptırmış olmalarını şart koşan eğitim kurumlarını desteklemek veya sübvanse etmek için kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Eğitim ve Sağlık bakanlarının konuya ilişkin uyum için kılavuz ilkeler yayınlaması gerektiği belirtilen açıklamada, bu bakanlıkların Kovid-19 aşı zorunluluğunu sona erdirmeye yönelik bir plan sunması gerektiğine işaret edildi.

"GEREKSİZ HÜKÜMET DAYATMALARI" VURGUSU

Açıklamada, Trump'ın, kişisel özgürlükleri koruma ve ABD'lilerin eğitiminin "gereksiz hükümet dayatmalarına" bağlı olmamasını sağlamaktaki kararlılığı vurgulanırken, Kovid-19 aşısının şart koşulması hakkında, "Bu zorunluluklar, öğrencileri Kovid-19 aşısı yaptırma kararlarını kendi bilinçli tercihlerine göre değil, devletin zorlamasına göre vermeye zorlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, ABD'li öğrencilerin "eğitimleri ile tıbbi özgürlükleri" arasında seçim yapmak zorunda kalmamalarını sağlamaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Başkanın seçim kampanyası sırasında "okulların Kovid-19 aşı şartı koşmasına izin vermeyeceği" sözünü tuttuğuna işaret edildi.