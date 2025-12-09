Donald Trump'tan Maduro çıkışı: Günlerinin sayılı olduğunu söyleyebilirim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karayipler'de yüksek gerilim...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Politico'dan Dasha Burns'ün sorularını yanıtladı.

Röportajda Venezuela ile ABD arasında yaşanan gerilime hakkında konuşan Trump, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"MADURO'NUN SAYILI GÜNLERİ KALDI"

Latin Amerika'da uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen hedeflere karşı askeri müdahaleyi daha da artıracaklarını söyleyen Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya da değindi.

Sunucunun "Maduro’yu indirmek için ne kadar ileri gidersiniz?" sorusuna yanıt veren Trump, Maduro için "Sayılı günleri kaldı." dedi.

VENEZUELA'YA KARA MÜDAHALESİ OLACAK MI

Trump, Venezuela'da kara birliklerinin konuşlandırılması konusunda "Bu konuda bir karar vermek veya almamak istemiyorum.

Bu konuda konuşmuyorum. Sizinle askeri strateji hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde iki liderin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump’ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro’ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirmişti.

TRUMP'IN KARARNAMESİ

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.