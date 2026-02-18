Donald Trump'tan Ramazan mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 ayın sultanı Ramazan, kapımızı çaldı.

Ülkemizde ve dünyada Müslümanlar, Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde de liderler, Ramazan ayına özel kutlama mesajları yayımlıyor.

Bu liderlerden birisi de ABD Başkanı Donald Trump oldu.

RAMAZAN MESAJI YAYINLADI

Sosyal medya hesabından Ramazan için mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump, şu ifadelere yer verdi;

"AİLE VE TOPLULUK BAĞLARINI GÜÇLENDİRİR"

"Ramazan, Tanrı'nın sayısız nimetlerine şükran duyma açısından kutsal bir dönemdir.

Birçok Amerikalı için bu kutsal zaman, dua ve orucu öne çıkarır, aile ve topluluk bağlarını güçlendirir, şefkat, hayırseverlik, merhamet ve tevazu gibi ortak değerlerimizi teyit eder."

"ÖZGÜRCE İBADET ETME HAKKI ABD'NİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ"

Trump, "Tanrı tarafından bahşedilen özgürce ibadet etme hakkının" ABD ulusunun ayırt edici bir özelliği olduğunu belirterek bunun, ülkenin refahı ve gücünün temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

"İYİLİK MEVSİMİ"

Yönetiminin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşayabilmesini teminat altına almaya çalıştığını vurgulayan Trump, "Bu lütuf ve iyilik mevsiminde, evlerde mutluluk ve huzur, dünyada birlik ve barış, gelecek yılda ise bereketler için dualarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.