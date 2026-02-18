Aşırı sağcı İsrailli bakandan Batı Şeria için 'göçü teşvik' çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail basınında yer alan haberlere göre aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm partisinin düzenlediği konferansta konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail’e ilhak edilmesi gerektiğini savunan Smotrich, bir sonraki hükümetin Filistinlilerin bölgeden göçünü teşvik etmesi gerektiğini belirterek, “Uzun vadede başka bir çözüm yok.” ifadelerini kullandı.

OSLO ANLAŞMALARINI HEDEF ALDI

Smotrich konuşmasında, 1990’lı yıllarda İsrail ile Filistin Yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları’nın iptali için çalışacağını da dile getirdi.

Aşırı sağcı bakan, “Arap terörist devleti fikrini ortadan kaldırmalıyız” sözleriyle iki devletli çözüm yaklaşımına karşı olduğunu yineledi.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN EN SERT İSİMLERİNDEN

Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin en sert çizgideki isimlerinden biri olarak öne çıkan Smotrich, daha önce de Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini, yeni Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını ve bu bölgelerin ilhak edilmesini savunan açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Smotrich’in son açıklamaları, seçim öncesi İsrail siyasetinde Batı Şeria ve Filistin politikalarının yeniden tartışma konusu olmasına yol açtı.