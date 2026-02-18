Suriye yönetiminden Hol Kampı kararı: 77 aile Halep kırsalına taşındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun geçen ay düzenlediği operasyonla kontrolünü terör örgütü YPG’den aldığı kampta yapılan incelemelerde, bölgenin siviller için hem hizmetlere erişim hem de coğrafi şartlar açısından elverişsiz olduğu tespit edildi.

Bu değerlendirme sonrasında kampta bulunan bazı ailelerin Halep’in kuzey kırsalındaki kamplara sevk edilmesine karar verildi.

"SAYILAR ABARTILDI"

Açıklamada, YPG’nin kampı kontrol ettiği dönemde, aralarında DEAŞ mensuplarının ailelerinin de bulunduğu kişilerin sayısını uluslararası yardımları artırmak amacıyla yüksek gösterdiği öne sürüldü.

Söz konusu yardımların kamp sakinlerine ulaşmak yerine örgüt tarafından kullanıldığı iddia edildi.

NÜFUS SAYIMI SONRASI TABLO NETLEŞTİ

Suriye ordusunun kampın kontrolünü devralmasının ardından yapılan nüfus sayımında, yalnızca DEAŞ bağlantılı kişiler değil, çok sayıda Suriyeli ailenin de Hol’de tutulduğunun belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca, YPG’nin operasyon sırasında kampı güvenlik tedbiri almadan terk etmesi nedeniyle bazı ailelerin bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

AHTERİN KAMPINA YERLEŞTİRİLDİLER

Suriye basınında yer alan haberlere göre, Hol’den çıkarılan 77 aile, Halep’in kuzey kırsalındaki Ahterin kampı’na nakledildi.

Kampa getirilenlerin çoğunluğunu dul kadınlar ve çocukların oluşturduğu, ailelerin büyük bölümünün Suriyeli olduğu kaydedildi.

Hükümet kaynakları ise Halep kırsalına toplam kaç ailenin sevk edildiğine ilişkin ayrıntılı sayı paylaşmadı.