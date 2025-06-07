Donald Trump'tan süpersonik uçuş ve drone kararnamesi

DHA

Küresel liderlik konusunda Çin ile rekabet halinde olan ABD'den yeni bir hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de süpersonik uçuşların geliştirilmesi çalışmalarını teşvik etmek ve drone endüstrisinde Çin ile rekabet edecek seviyeye için kararnameler yayınladı.

ÇİN İLE REKABETE ZORLANAN SEKTÖRÜN DESTEKLENMESİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladığı yürütme emirleriyle, ABD'de süpersonik uçuşların yeniden önünü açılması ve insansız hava araçlara (İHA) yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi yoluyla Çin'le rekabette zorlanan sektörün desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Trump'ın yürütme emirleri, operatörlerin hem ticari hem de kamu güvenliği görevleri için bu hava araçlarını görüş alanlarının ötesinde uçurmalarına izin veren yeni bir kuralı hızlıca yürürlüğe koymasını ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) yöneticisine İHA muafiyet incelemelerini hızlandırmak için yapay zekayı konuşlandırmasını emrediyor.

"ÜLKENİN SİBER GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Trump'ın imzaladığı diğer iki kararnamenin, ABD siber güvenliğini güçlendirmeyi ve Amerikan hava sahası egemenliğini sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump yabancı siber tehditlere karşı kritik korumalara odaklanarak ve güvenli teknoloji uygulamalarını geliştirerek ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için bir Yürütme Emri imzaladı." ifadelerine yer verildi.