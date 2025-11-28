Donald Trump'tan "üçüncü dünya ülkeleri" çıkışı: Gelen göçü kalıcı olarak durduracağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikaları ile dikkat çekiyor.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından göçmenlik politikalarına ilişkin açıklama yaptı.

GÖÇ POLİTİKALARININ ZARARINA DEĞİNDİ

ABD'nin teknolojik açıdan gelişmiş olduğunu ancak göç politikalarının bu başarılara zarar verdiğini savunan Trump, "ABD sisteminin tamamen iyileşmesi için tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım." ifadesini kullandı.

"ÜLKEYİ SEVMEYEN KİŞİLERİN" GERİ GÖNDERİLECEĞİNİ VURGULADI

Eski ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi tarafından ülkeye "yasa dışı şekilde" yapıldığını savunduğu kabulleri de sonlandıracağını belirten Trump, "ABD'ye katkı sağlamayan ve ülkeyi sevmeyen kişilerin" geri gönderileceğine işaret etti.

"TÜM YABANCI UYRUKLULARI SINIR DIŞI EDECEĞİM"

Trump, vatandaş olmayan kişilere sağlanan tüm federal yardımların sona erdirileceğini vurgulayarak, "Güvenlik riski taşıyan ya da Batı medeniyetine uyum sağlayamayan tüm yabancı uyrukluları sınır dışı edeceğim." açıklamasında bulundu.