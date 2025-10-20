Donald Trump'tan Ukrayna'ya çağrı: Yapmaları gereken savaş hatlarında durmak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-Ukrayna hattında gerginlik sürüyor.

ABD merkezli The Daily Beast adlı internet sitesinin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"UKRAYNA, RUSYA İLE SAVAŞINI SONLANDIRMALI"

Donald Trump, açıklamasında Ukrayna'nın 'savaş hatlarında durması' ve Rusya ile savaşını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Trump yaptığı değerlendirmede, Kiev yönetiminin, mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"YAPMALARI GEREKEN SAVAŞ HATLARINDA DURMAK"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile son görüşmesinde 'tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı' iddialarını reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde yani savaş hatlarında durmak." dedi.

Önceliğin, çatışmaların derhal durdurulması olduğunu kaydeden Trump, Ukrayna'nın 'daha sonra bir şeyler müzakere edebileceğini' savundu.