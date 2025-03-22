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Sunita Williams ve Butch Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelendi ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı da kapsülün boş dönmesi direktifini verdi.

DÜNYA'YA İNİŞ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaştı.

NASA, aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dragon kapsülüyle inişini canlı olarak yayımladı.

Wilmore, Williams ve ISS'de mahsur kalan astronotlara eşlik eden NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov, yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya başarıyla indi.

"ASRTONOTLARA FAZLA MESAİ ÖDENMELİ"

Ardından ABD Başkanı Donald Trump, ISS'de mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'a fazla mesai ödenmesini önerdi.

Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında bir gazeteci, astronotların normalde 1430 dolar fazla mesai hak ettiklerini anımsattı.

"KENDİ CEBİMDEN ÖDERİM"

Bunun üzerine Trump, "Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam onlar için bunu yapacağım." ifadelerini kullandı.

Trump, SpaceX'in sahibi Elon Musk'a astronotları Dünya'ya döndürdüğü için teşekkür etti.