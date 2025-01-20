Donald Trump'tan zafer konuşması: Amerika için kazanacağız

Haber Merkezi

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da yemin ederek resmen görevine başlıyor.

Yemin töreni öncesi Trump, Washington'da bulunan Capital One Arena spor salonunda destekçileriyle buluştu.

Trump, düzenlediği mitingde, başkanlık döneminin ilk adımlarını ve hedeflerini açıkladı.

Başkanlık devir teslim töreninden bir gün önce yapılan mitingde Trump, başa geldiğinde neler olacağına dair tüm detayları birinci ağızdan duyurdu.

"ÜLKEMİZİ GERİ ALACAĞIZ"

Donald Trump konuşmasına, "Pazartesi sabahının gelmesini hiç bu kadar heyecanla bekleyen oldu mu?" diye sorarak başladı.

5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini ezici bir üstünlükle kazandığını ve bunun için Amerikan halkına minnettar olduğunu söyleyen Trump, halkın Joe Biden'ın politikalarından dolayı çok sıkıntı çektiğini savundu.

“Yarın öğlen ülkemizi geri alacağız. Washington’daki başarısız ve yozlaşmış siyasi düzenin, başarısız bir yönetimin saltanatına son vereceğiz. Amerika'nın gerilediği dört yıllık perde kapanıyor ve Amerikan gücü, refahı, onuru ve gururunun yepyeni bir dönemi başlıyor." diyen Trump, Biden yönetiminden kalan sorunları teker teker çözeceklerini ifade etti.

"SINIRLARIMIZDAKİ İSTİLA DURACAK"

"Yarın televizyon izlerken çok eğleneceksiniz" diyen Trump, "Biden yönetiminin her radikal ve aptalca kararnamesi, göreve başlamamdan birkaç saat sonra yürürlükten kaldırılacak." dedi.

Trump ayrıca, "Sizi son derece mutlu edecek kararnameler göreceksiniz. Çok sayıda, çok sayıda. Ülkemizi doğru bir rotaya oturtmak zorundayız. Yarın akşam güneş battığında, sınırlarımızdaki istila durmuş olacak ve tüm yasadışı sınır ihlalcileri bir şekilde evlerine geri dönüyor olacaklar.” açıklamasında bulundu.

"AMERİKA İÇİN KAZANACAĞIZ"

47. ABD Başkanı, 2020 seçimlerinden sonra Kongre Baskını olayları içinde ye aldıkları için suçlanan ya da hüküm giyen 6 Ocak sanıklarının “çok ama çok mutlu” olacaklarını ima etti.

Donald Trump, “Amerikan halkı bize güvendi ve biz de bunun karşılığında onlara Amerikan tarihindeki tüm başkanlık dönemlerinin en iyi ilk gününü, en büyük ilk haftasını ve en olağanüstü ilk 100 gününü yaşatacağız. Bu tarihi gündemi uygulamak için Amerika için vatansever ve vizyoner reformculardan oluşan yıldızlar geçidi gibi bir kabine oluşturdum ve birlikte Amerika için kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız.” dedi.

Konuşmasında göçmen krizine de odaklanan Trump, yönetiminin büyük bir sınır dışı operasyonu gerçekleştireceği sözünü bir kez daha verdi. ABD'nin seçilmiş başkanı, “Çok yakında Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonuna başlayacağız. Şu anda rekoru elinde bulunduran Başkan Dwight Eisenhower'dan daha büyük, hatta daha büyük.” dedi.

ATEŞKES'E DEĞİNDİ

Trump ayrıca Başkan Biden'ın geçen hafta İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve rehine takası anlaşmasını üstlenmesine de değindi.

“İlk rehinelerin az önce serbest bırakıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Ve kim bilir neler olacak. Biden'ın anlaşmayı yaptıklarını düşündüğünü biliyorum.” diyen Trump, destekçileri Biden'ın adını yuhalarken konuştu.

ABD TİKTOK'UN YARISINA ORTAK OLACAK

Biden döneminde çıkarılan yasa uyarınca bir süreliğine ABD'de erişime kapatılan TikTok uygulamasının yeniden açılacağını kaydeden Trump, gerekli düzenlemeyi yaparak sahibi Çinli olan TikTok'un yarısına ABD'nin ortak olacağını ve böylece uygulamanın erişime açık kalacağını belirtti.

TikTok'u kullanmayı sevdiğini ve milyonlarca Amerikalının bu uygulamayı kullandığını anlatan Trump, başkanlık koltuğuna oturunca TikTok yasağını kaldırmaya yönelik bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ve uygulamanın yüzde 50'sine ABD'nin sahip olacağını söyledi.

ERKEKLER KADIN MÜSABAKALARINDA YARIŞAMAYACAK

Trump ayrıca, trans bireylerin kadın sporlarında artık yer alamayacağını ve bunun için de gerekli düzenlemeleri yapacağını söyledi.

Trump, “Bu iş yarın halledilecek. Erkeklerin kadın sporlarına katılmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş bitmiştir.” diye konuştu.