DSÖ duyurdu: Marburg virüsü salgını sona erdi

AA

Afrika'dan yayılan virüs endişeye yol açmıştı...

Konuya ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) son dakika açıklaması geldi.

SALGIN SONA ERDİ

DSÖ, Tanzanya'da Marburg virüsü salgınının sona erdiğini duyurdu.

"MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Tanzanya'dan iyi haber, Marburg salgını sona erdi. Afrika'da sağlık acil durum müdahalesinde artan uzmanlık, etkili salgın kontrolünde çok önemli olmuştur. Salgını kontrol altına almak için yorulmak bilmeden çalışan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 88'LERE ÇIKABİLİYOR

Ebola virüsüyle aynı aileden olan Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.