DSÖ'den 'Gazze' değerlendirmesi: On binlerce hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Gazze'de insani kriz...

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de tıbbi tedaviye ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulundu.

ON BİNLERCE HASTA TIBBİ TAHLİYEYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk olmak üzere en az 15 bin 600 hastanın DSÖ'nün desteğiyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"HASTALAR, HAYAT KURTARICI BAKIM ALMAYI UMUT EDİYOR"

Ghebreyesus, bu kişilerin hayat kurtarıcı bakım almayı umut ettiğini kaydetti.