DSÖ'den Gazze için 'endişe verici' açıklama: Hayatları tehlike altında

AA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden sürüyor.

Saldırılardan etkilenen sağlık kurumlarından biri de Kemal Advan Hastanesi oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun saldırıları altında olan Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"ACİL ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Dün Kemal Advan Hastanesi yakınlarında meydana gelen bombardımanın ve hastanenin tahliye edilmesi talebiyle ilgili haberlerin son derece endişe verici olduğuna işaret eden Ghebreyesus, hastanenin çok uzun süredir saldırı altında ve buradaki hastaların hayatlarının tehlike altında olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, dün sabah DSÖ ve ortaklarının hastaneye tıbbi yardımlar ulaştırdığını hatırlatarak, "Hastane çevresinde acilen ateşkes ilan edilmesi ve hastalar ile sağlık çalışanlarının koruması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.