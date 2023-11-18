DSÖ'den İsrail'in Gazze planına tepki: Felaket reçetesi İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde sözde bir güvenli bölge oluşturulması önerisini 'felaket reçetesi' olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Eğer Birleşmiş Milletler üyesi devletler olarak bu kanı durdurmayacak ya da durduramayacaksanız, 'BM ne için var?' diye sormamız gerekir" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları haftalardır şiddetli bir şekilde sürüyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bini aşkın kişi can verirken ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300'ünü kadınlar oluşturdu.

"Gazze halkının sağlık ihtiyaçları her geçen gün artıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun New York'taki genel merkezinde Gazze'deki insani durum hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

DSÖ'nün bu hafta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan ölüm ve yaralanmalara ilişkin güncelleme alamadığını hatırlatan Ghebreyesus, "Açık olan şu ki Gazze halkının sağlık ihtiyaçları her geçen gün artıyor ve sağlık sistemi çökmek üzere" dedi.

Gazze'de sadece 10 hastanenin faaliyette olduğunu ve sadece 1400 hasta yatağının bulunduğunu belirten Ghebreyesus, tedavileri kesintiye uğrayan 2 binden fazla kanser hastası, 1000 böbrek hastası, 50 bin kalp-damar hastası ve 60 bin diyabet hastasının risk altında olduğunu vurguladı.

"Dehşeti tarif edecek kelime yok"

Ghebreyesus, her gün 200 kadar kadının 'akla gelebilecek en kötü koşullarda' doğum yaptığını ifade ederek, "Dehşeti tarif edecek kelime yok" diye konuştu.

Bu hafta Gazze'ye giren az miktardaki yakıtın da çoktan tükendiğini dile getiren Ghebreyesus, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara talep edilen kararı memnuniyetle karşıladıklarını, tüm tarafları karara derhal uymaya çağırdı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların da durması gerektiğini söyledi.

"Felaketin reçetesi"

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki El-Mevasi'de sözde bir güvenli bölge oluşturulması önerisini 'felaketin reçetesi' olarak nitelendiren Ghebreyesus, sınırlı altyapı ve hizmetin bulunduğu oldukça küçük bir alana bu kadar çok insanı doldurmaya çalışmanın sağlık risklerini ciddi ölçüde artıracağına dikkati çekti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze'de geniş bir mutabakat olmaksızın, güvenlik ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmadığı ve uygulamayı denetleyecek bir mekanizmanın tesis edilmediği sürece sözde güvenli bölge oluşturulmasına katılmayacağını vurguladı.

"Birleşmiş Milletler ne için var?"

Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 12 binden fazla Gazzelinin öldürüldüğü, 1,7 milyon insanın yerinden edildiğini ve Gazze'deki hastanelerin üçte ikisinin devre dışı kaldığını anımsatan Ghebreyesus, "İsrail'in tepkisinin ölçeği giderek daha haksız görünmektedir" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bu krizin Avrupa Birliği (AB) için de bir test olduğunu ifade ederek, "Eğer BM üyesi devletler olarak bu kanı durdurmayacak ya da durduramayacaksanız, 'BM ne için var?' diye sormamız gerekir" dedi.

Gazze'de yaşananların BM ve insanlık için bir kriz olduğunu kaydeden Ghebreyesus, konuşma yapmanın yeterli olmadığını, harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.