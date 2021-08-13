DSÖ'ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan'daki laboratuvar

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün kökenlerini araştırma misyonu başkanı Prof. Dr. Peter Embarek, pandeminin sıfır noktasının Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir çalışan olabileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını 2 yıldan fazladır dünyayı etkisi altına almış durumda. 200 milyondan fazla insanı hasta eden, 4.5 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği salgına karşı geliştirilen aşılar tek ümit olmuş durumda.

Virüsle mücadele sürerken, salgının ilk çıktığı nokta hakkında tartışmalar devam ediyor.

"SIFIRINCI HASTA, BİR ARAŞTIRMACI OLABİLİR"

Ocak ayında Çin'in Vuhan kentindeki araştırmacı ekibe liderlik eden Prof. Dr. Peter Embarek, "Sahada numune alarak enfekte olan bir araştırmacının sıfırıncı hasta olabileceği hipotezi oldukça kuvvetli. Koronavirüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” dedi.

YARASA ARAŞTIRMASINA DAİR KANIT BULUNAMADI

Diğer taraftan Embarek, Ocak ayında Çin'deyken Vuhan laboratuvarlarında yürütülen yarasa araştırması ile ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunamadığı açıkladı.

Embarek ayrıca, DSÖ uzman ekibinin Çinlilerle laboratuvar teorisini tartışmasının zor olduğunu da sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Görevi tamamlamadan 48 saat öncesine kadar, raporun laboratuvar kısmı hakkında konuşup konuşmayacağıımız konusunda hala bir anlaşmamız yoktu."





"ÇİN, ERKEN VAKALARIN VERİLERİNİ SİLMİŞ OLABİLİR"

Öte yandan Çin, batılı ülkeler tarafından uzun süredir pandeminin ilk günlerini örtbas etmekle suçlanıyor.

Geçen hafta, ABD’nin Washington eyaletinde yer alan Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde bilim insanı Jesse Bloom, Çin’in pandeminin ilk günlerindeki varlığını gizlemek için Wuhan'daki erken vakalarla ilgili önemli verilerini sildiğini iddia etti.