Euro
10.0731
0.1%
Dolar
8.5484
0.09%
Altın
484.78
0.71%
Borsa
1.446
0.08%
Bitcoin
396.990
3.54%
EXEN Coin
25.84
7.44%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    DSÖ'ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan'daki laboratuvar

    Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün kökenlerini araştırma misyonu başkanı Prof. Dr. Peter Embarek, pandeminin sıfır noktasının Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir çalışan olabileceğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.08.2021 - 02:29
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 08:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DSÖ'ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan'daki laboratuvar

    Koronavirüs salgını 2 yıldan fazladır dünyayı etkisi altına almış durumda. 200 milyondan fazla insanı hasta eden, 4.5 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği salgına karşı geliştirilen aşılar tek ümit olmuş durumda.

    Virüsle mücadele sürerken, salgının ilk çıktığı nokta hakkında tartışmalar devam ediyor.

    "SIFIRINCI HASTA, BİR ARAŞTIRMACI OLABİLİR"

    Ocak ayında Çin'in Vuhan kentindeki araştırmacı ekibe liderlik eden Prof. Dr. Peter Embarek,  "Sahada numune alarak enfekte olan bir araştırmacının sıfırıncı hasta olabileceği hipotezi oldukça kuvvetli.  Koronavirüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” dedi.

    DSÖ ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan daki laboratuvar #1

    YARASA ARAŞTIRMASINA DAİR KANIT BULUNAMADI

    Diğer taraftan Embarek, Ocak ayında Çin'deyken Vuhan laboratuvarlarında yürütülen yarasa araştırması ile ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunamadığı açıkladı.

    DSÖ ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan daki laboratuvar #2

    Embarek ayrıca, DSÖ uzman ekibinin Çinlilerle laboratuvar teorisini tartışmasının zor olduğunu da sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

    "Görevi tamamlamadan 48 saat öncesine kadar, raporun laboratuvar kısmı hakkında konuşup konuşmayacağıımız konusunda hala bir anlaşmamız yoktu."

    DSÖ ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan daki laboratuvar #3

    "ÇİN, ERKEN VAKALARIN VERİLERİNİ SİLMİŞ OLABİLİR"

    Öte yandan Çin, batılı ülkeler tarafından uzun süredir pandeminin ilk günlerini örtbas etmekle suçlanıyor.

    Geçen hafta, ABD’nin Washington eyaletinde yer alan Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde bilim insanı Jesse Bloom, Çin’in  pandeminin ilk günlerindeki varlığını gizlemek için Wuhan'daki erken vakalarla ilgili önemli verilerini sildiğini iddia etti.

    DSÖ ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan daki laboratuvar #4

    DSÖ ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan daki laboratuvar #5

    DSÖ ye göre koronavirüsün sıfır noktası Vuhan daki laboratuvar #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir